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13. 01. 2017

В Пинске автобус сбил пешехода и врезался в легковой автомобиль

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

Сегодня утром в Пинске пассажирский автобус МАЗ сбил на пешеходном переходе 52-летнюю женщину, переходившую дорогу. ДТП произошло около 11:10 на пересечении улиц Брестской и Чуклая, сообщили в пресс-службе ГАИ Брестской области.

За рулем автобуса  МАЗ находился 55-летний житель Лунинца. На перекрестке он наехал на женщину, которая шла по регулируемому пешеходному переходу, а затем столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo.
 
В результате наезда жительница Пинска получила тяжелые травмы. Ее отвезли в районную больницу. Сотрудники ГАИ установили, что автобус принадлежит Лунинецкому автопарку, но на маршруте не был. Проводится проверка.
 
 
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