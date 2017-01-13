В Пинске автобус сбил пешехода и врезался в легковой автомобиль

Сегодня утром в Пинске пассажирский автобус МАЗ сбил на пешеходном переходе 52-летнюю женщину, переходившую дорогу. ДТП произошло около 11:10 на пересечении улиц Брестской и Чуклая, сообщили в пресс-службе ГАИ Брестской области.

За рулем автобуса МАЗ находился 55-летний житель Лунинца. На перекрестке он наехал на женщину, которая шла по регулируемому пешеходному переходу, а затем столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo.

В результате наезда жительница Пинска получила тяжелые травмы. Ее отвезли в районную больницу. Сотрудники ГАИ установили, что автобус принадлежит Лунинецкому автопарку, но на маршруте не был. Проводится проверка.