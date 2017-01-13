Миссия МАГАТЭ оценит безопасность площадки белорусской АЭС

На следующей неделе в Беларусь прибудет SEED-миссия МАГАТЭ, которой предстоит оценить проектирование площадки атомной электростанции в Островце. Она будет работать там с 16 по 20 января, сообщил на брифинге в пятницу пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик.

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За время нахождения на БелАЭС эксперты миссии должны оценить устойчивость площадки, систем, структур и компонентов строящегося объекта по отношению к внешним и внутренним рискам и угрозам, а также на соответствие международным требованиям к безопасности. Также они исследуют «запас безопасности», заложенный в проекте с учетом аварии на АЭС в Фукусиме.

«Данная миссия обеспечивает независимый обзор оценки площадки и проектной безопасности ядерной установки по отношению к природным и вызванным человеческим фактором внешним и внутренним опасным явлениям», - пояснил Дмитрий Мирончик.

Представителей Литвы, которая обеспокоена ходом строительства белорусской АЭС, в миссии SEED не будет. По словам представителя МИД, ее состав формируется исключительно МАГАТЭ. «Принимающая сторона может выдвинуть возражения против каких-то экспертов, подобранных Агентством, но белорусская сторона никаких возражений против состава миссии не выдвигала», - добавил Мирончик.