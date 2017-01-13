Лента RSS
Подписаться на ленту
13 января 2017, пятница, 16:23
-1°C
Завтра -1°C
-1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
13. 01. 2017

Миссия МАГАТЭ оценит безопасность площадки белорусской АЭС

На следующей неделе в Беларусь прибудет SEED-миссия МАГАТЭ, которой предстоит оценить проектирование площадки атомной электростанции в Островце. Она будет работать там с 16 по 20 января, сообщил на брифинге в пятницу пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик.

смотрите также Беларусь и Литва проведут переговоры по БелАЭС в первом квартале 2017 года
За время нахождения на БелАЭС эксперты миссии должны оценить устойчивость площадки, систем, структур и компонентов строящегося объекта по отношению к внешним и внутренним рискам и угрозам, а также на соответствие международным требованиям к безопасности. Также они исследуют «запас безопасности», заложенный в проекте с учетом аварии на АЭС в Фукусиме.
 
«Данная миссия обеспечивает независимый обзор оценки площадки и проектной безопасности ядерной установки по отношению к природным и вызванным человеческим фактором внешним и внутренним опасным явлениям», - пояснил Дмитрий Мирончик.
 
Представителей Литвы, которая обеспокоена ходом строительства белорусской АЭС, в миссии SEED не будет. По словам представителя МИД, ее состав формируется исключительно МАГАТЭ. «Принимающая сторона может выдвинуть возражения против каких-то экспертов, подобранных Агентством, но белорусская сторона никаких возражений против состава миссии не выдвигала», - добавил Мирончик.
Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.