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13. 01. 2017

Студент четвертого курса БГУИРа выпал с 12-го этажа общежития

Утром в пятницу, 13 января, с 12-го этажа общежития по улице Якуба Коласа в Минске выпал 21-летний студент четвертого курса Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР). Следователи проводят проверку, не исключена версия о самоубийстве.

Молодой человек получил тяжелые травмы и скончался. Его тело обнаружили на козырьке общежития. Столичные следователи назначили экспертные исследования и осуществляют опрос студентов и сотрудников вуза, чтобы установить обстоятельства случившегося.
 
По словам жильцов общежития, на общих балконах в некоторых местах нет ограждений, поскольку корпус находится на ремонте. Сейчас там есть только перила, пишет TUT.by.
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