В Минтруда разъяснили, какие обстоятельства являются трудной жизненной ситуацией

У граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию, появились шансы не платить сбор на финансирование государственных расходов, или налог на тунеядство. На пресс-конференции в пятницу, 13 января, замминистра труда и социальной защиты Валерий Ковальков пояснил, какие именно обстоятельства будут считаться трудной жизненной ситуацией.

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Согласно декрету президента №1, который скорректировал декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», местным органам власти предоставили право освобождать людей от уплаты сбора, если они попали в трудную жизненную ситуацию.

«Под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от гражданина, которое он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей», - отметил Валерий Ковальков. И это основание, по его словам, является дополнительным наряду с предоставлением налоговой льготы (по ч.4 п. 4 ст. 43 Налогового кодекса), когда во внимание принимается лишь имущественное положение заявителя.

Также замминистра привел примеры сложных ситуаций. К примеру, у трудоспособных взрослых, ухаживающих за больными пожилыми родителями, или у матерей, воспитывающих детей старше 7 лет с особенностями психофизического развития. «Или у супругов военнослужащих-контрактников, совместно проживающих в местностях, где нет возможности трудоустройства. Или же у людей с алкогольной, наркотической и другими зависимостями, которые проходят реабилитацию», - продолжил перечислять Валерий Ковальков.

При этом решение остается за местными органами власти, которые будут рассматривать каждый конкретный случай.

Добавим, что 14 января с 9:00 до 12:00 в Министерстве по налогам и сборам пройдет прямая телефонная линия с замминистра Эллой Селицкой, а также прямые линии в ИМНС по городу Минску и в областных инспекциях, на которых каждый сможет задать интересующий его вопрос, в том числе и по налогу на тунеядство. Номера телефонов можно узнать здесь

Источник: БелТА