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13. 01. 2017

В 2017 году БелАЭС посетит миссия МАГАТЭ по изучению аварийной готовности

На следующей неделе в Беларусь прибудет SEED-миссии Международного агентства по атомной энергии, а до конца 2017 года планируется принять как минимум еще одну миссию МАГАТЭ. Об этом на брифинге в пятницу, 13 января, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Дмитрий Мирончик.

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По его словам, до конца года в Беларусь должна приехать как минимум еще одна миссию МАГАТЭ, а именно миссия по рассмотрению аварийной готовности и реагирования (так называемую миссию EPREV). «25-26 января ожидается визит в Минск делегации Агентства для совместной подготовки этой миссии», - отметил Дмитрий Мирончик.
 
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Беларусь уделяет особое внимание безопасности будущей АЭС и использует все доступные инструменты, позволяющие получить независимую экспертную оценку по этому вопросу. Также он рассказал, что белорусская сторона пригласила миссию по оценке эксплуатационной безопасности, которая пройдет ближе к вводу БелАЭС в эксплуатацию.
 
Кроме того, ведется работа по подготовке миссии INIR-III по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики. Также Беларусь рассматривает возможность приглашения других миссий, касающихся обеспечения физической ядерной безопасности и физической защиты ядерных установок и материалов.
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