Белорусские гандболисты проиграли Чили на старте чемпионате мира

Сборная Беларуси по гандболу стартовала на чемпионате мира во Франции с поражения. Сегодня, 13 января, в первом матче турнира белорусы проиграли команде из Чили со счетом 28:32.

С первых минут игры белорусские гандболисты ни разу не вели в счете и сравняли счет лишь к перерыву. Начало второго тайма было неплохим, и белорусам удалось взять преимущество в четыре мяча. Однако затем чилийцы быстро сравняли счет и увеличили свое преимущество.

Позже в нашей группе пройдут еще два матча: Германия сыграет с Венгрией, а Хорватии будет противостоять Саудовская Аравия. Следующий матч белорусские гандболисты проведут 15 января со сборной Саудовской Аравии. Четыре лучшие команды пройдут в 1/8 финала чемпионата мира.