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13. 01. 2017

В общежитии БГУИР погиб студент 4-го курса‍, выпав с 12 этажа

Трагический случай произошел сегодня, 13 января, в общежитии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, которое находится на улице Я. Коласа в Минске. 21-летний студент четвертого курса факультета компьютерных систем и сетей выпал с 12-го этажа и разбился насмерть.

В столичном управлении Следственного комитета сообщили, что тело молодого человека нашли сегодня утром на козырьке общежития. По предварительным данным, инцидент произошел около 7 часов утра. Следователи проводят проверку по факту гибели студента БГУИР, не исключается версия о самоубийстве. Однокурсники погибшего говорят, что у него были некоторые проблемы с учебой – не был допущен к экзамену из-за несданного зачета. Но они отказываются верить, что такой жизнерадостный человек мог лишить себя жизни по этой причине.
 
Также жильцы общежития сообщили, что мог произойти и несчастный случай. По их словам, на общих балконах в некоторых местах нет ограждений, поскольку идут ремонтные работы.
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