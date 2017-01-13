В общежитии БГУИР погиб студент 4-го курса‍, выпав с 12 этажа

Трагический случай произошел сегодня, 13 января, в общежитии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, которое находится на улице Я. Коласа в Минске. 21-летний студент четвертого курса факультета компьютерных систем и сетей выпал с 12-го этажа и разбился насмерть.

В столичном управлении Следственного комитета сообщили, что тело молодого человека нашли сегодня утром на козырьке общежития. По предварительным данным, инцидент произошел около 7 часов утра. Следователи проводят проверку по факту гибели студента БГУИР, не исключается версия о самоубийстве. Однокурсники погибшего говорят, что у него были некоторые проблемы с учебой – не был допущен к экзамену из-за несданного зачета. Но они отказываются верить, что такой жизнерадостный человек мог лишить себя жизни по этой причине.

Также жильцы общежития сообщили, что мог произойти и несчастный случай. По их словам, на общих балконах в некоторых местах нет ограждений, поскольку идут ремонтные работы.