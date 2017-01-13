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13. 01. 2017

МНС пояснило, в каких случаях налог на тунеядство будет уменьшен

Источник фото: Telegraf.by

На пресс-конференции 13 января начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько рассказал, в каких случаях сбор на финансирование государственных расходов, или так называемый налог на тунеядство, будет уменьшен. При перерасчете будут учитываться налоговые отчисления граждан, работавших за рубежом, индивидуальных предпринимателей и владельцев агроусадеб.

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По словам Михаила Рассолько, декрет №3 предусматривает возможность уменьшения размера сбора, если гражданин выплачивал подоходный, единый налог либо применял упрощенную систему налогообложения. А в соответствии с декретом №1 от 12.01.2017 года сбор может быть уменьшен не только за счет уплаты, но и если она осуществлялась путем зачета, пишет БелТА.
 
В частности, Беларусь заключила ряд международных договоров об устранении двойного налогообложения, в связи с чем работающие за рубежом белорусы уплачивают там налоги. Эта сумма принимается к зачету и в Беларуси.«Таким образом суммы, уплаченные белорусами на территории иностранных государств, будут учитываться при расчете размера сбора и его уменьшении», - отметил представитель МНС.
 
Также декрет №3 предусматривает, что ИП освобождаются от уплаты сбора, если они вели деятельность не менее 183 дней и платили налоги. Теперь же основание для того, чтобы предприниматель считался участвующим в финансировании госрасходов, будет одно - осуществление деятельности не менее 183 дней независимо от размера уплаченных налогов. Такая же норма действует в отношении граждан, работающих по трудовым договорам, и владельцев агроусадеб.
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