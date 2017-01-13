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13. 01. 2017

На "Речицадреве" погрузчик положил стопку ДСП на спящего охранника

Ночью 13 января 2017 года на предприятии «Речицадрев» произошло ЧП: погрузчик положил стопку ДСП весом в одну тонну на спящего охранника. 55-летний мужчина от полученных травм скончался. Речицкие следователи проводят проверку по факту случившегося, сообщили в УСК по Гомельской области.

Трагический случай произошел около пяти часов утра на складе готовой продукции. Охранник предприятия забрался на стопку плит ДСП, что поспать. Погрузчик не заметил его и опустил сверху еще одну стопку плит весом в 1 тонну. Тело погибшего охранника среди материалов высотой около трех метров нашли рабочие цеха после того, как не смогли до него дозвониться.
 
По предварительным данным, мужчина скончался из-за механической асфиксии в результате сдавливания грудной клетки. Речицкий РОСК проводит расследование.
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