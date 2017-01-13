Лукашенко: 2016 год дался белорусам нелегко, но трудности закаляют

2016 год дался белорусам нелегко, но трудности закаляют. При этом будущее Беларуси зависит от отдачи каждого на своем рабочем месте, заявил глава государства Александр Лукашенко на официальном приеме на старый Новый год.

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Президент отметил, что не следует забывать о том, что белорусскому народу удалось создать свое независимое суверенное государство спустя долгие годы. Он констатировал, что ушедший год не был простым, и не все запланированное удалось реализовать. Но кому как не белорусам знать, что трудности закаляют, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

По словам Александра Лукашенко, завтра нашей страны зависит только от того, с какой отдачей мы будем работать сегодня. «На боевом посту и на дежурстве, в больничной палате и в телевизионной студии, на сцене и спортивной арене - каждый должен чувствовать ответственность за судьбу страны. В этом и есть наша сила и наше будущее», - заключил он.

Также сегодня глава государства вручил государственные награды и объявил благодарности за плодотворную работу и значительный личный вклад деятелям разных сфер.