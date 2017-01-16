В Гродно мошенница выманила у мужчин более 45 тыс. долларов

За год 31-летняя жительница Гродно одолжила у мужчин более 45 тысяч долларов, не намереваясь их отдавать. В отношении женщины возбудили уголовное дело, а следователи тем временем продолжают искать других граждан, которые могли пострадать от действий обвиняемой, сообщили 16.01.2017 года в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

Представитель регионального УСК Сергей Шершеневич отметил, что жительница Гродно Юлия Книга (Рой) подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 УК). Как установили следователи, с 2015 по 2016 год 31-летняя женщина выманила у трех мужчин более 45 тысяч долларов. У одного жителя Гродно она одолжила 35 тысяч евро, изначально не собираясь возвращать деньги. У другого гродненца она взяла 1,5 тыс. долларов якобы на ремонт машины. Еще 14 тыс. рублей женщина одолжила у предпринимателя из Минска, чтобы купить стройматериалы и мебель.

Подозреваемую задержали, но денег правоохранители так и не нашли. Есть предположение, что она страдает игроманией. Кроме того, ранее эту женщину уже дважды судили за аналогичные преступления. Следователи предполагают, что пострадавших может быть больше, и просят таких граждан звонить по телефонам 8 (015) 7241−62 или 102.