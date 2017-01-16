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16. 01. 2017

В Речицком районе работник фермы попал в кормораздатчик и погиб

Рано утром 14 января на территории молочно-товарной фермы в деревне Гончаровка Речицкого района произошел трагический случай. 30-летнего работника фермы затянуло в кормораздатчик, в результате чего мужчина погиб.

Сотрудники Речицкого райотдела Следственного комитета проводят проверку по факту гибели мужчины. Инцидент случился утром 14 января на территории молочно-товарной фермы сельскохозяйственного предприятия «Фрунзе-Агро», пишет Dneprovec.by.
 
30-летний рабочий очищал шнеки раздатчика кормов от силоса, зацепился одеждой за движущиеся элементы и был зажат между ними. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался. На место происшествия вызывали работников МЧС, чтобы извлечь тело погибшего.
 

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