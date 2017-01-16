Мининформ Беларуси заблокировал 11 сайтов с ненадлежащей рекламой

Министерством информации Беларуси заблокировало доступ к 11 интернет-сайтов, которые размещали у себя ненадлежащую рекламу. Это произошло 10 января после письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщается на сайте Мининформа.

Так, Министерство информации ограничило доступ к таким сайтам, как dengi-srochno.by, dengi-bystro.by, zaem-vsem.by, fxline.by, landing.fxline.by, streamforex.by, weltrade.ru, by.weltrade.com, stforex.com, ru.mtrading.com, mtrading.by.

Как выяснилось, на первых трех интернет-ресурсах размещалась реклама о предоставлении микрозаймов физлицами, которые не включены в реестр микрофинансовых организаций в соответствии с указом президента №325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций» от 30 июня 2014 года. Остальные сайты заблокировали в связи с рекламой организаций, не включенных в реестр форекс-компаний.

В 2016 году Мининформ ограничил доступ к 47 сайтам, из которых 21 был заблокирован за распространение информации о продаже наркотиков, 13 - экстремистских материалов, 11 - ненадлежащую рекламу и 2 - за пропаганду порнографии, насилия и жестокости.