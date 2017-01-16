Лента RSS
Подписаться на ленту
16 января 2017, понедельник, 14:03
-4°C
Завтра -5°C
-4°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
16. 01. 2017

"Надо заставить людей работать". Мэр Минска приказал убрать снег за два дня

Источник фото: ГУВД

Руководитель Мингорисполкома Андрей Шорец взял на личный контроль уборку снега в белорусской столице и потребовал, чтобы за два дня весь город был расчищен. "Хаотического нагромождения снега в городе быть не должно", - заявил мэр на совещании в Мингорисполкоме в понедельник, 16 января.

За последние дни в Минске выпало более трети месячной нормы осадков, в результате чего высота снежного покрова выросла на 10 см. Андрей Шорец приказал убрать в течение двух дней последствия прошедших снегопадов. Тажке он подверг критике администрации районов столицы и соответствующие службы за то, что они не уделили должного внимания работе по расчистке снега, пишут "Минск-Новости".
 
По его словам, возможностей и ресурсов для расчистки города у всех заинтересованных служб хватает.  "Надо просто заставить людей работать и не бояться привлекать к ответственности при необходимости", - подчеркнул он.
 
Снег, который не удастся вывезти из Минска, нужно аккуратно сложить. "Хаотичного нагромождения снега быть не должно", - предупредил Андрей Шорец и добавил, что лично проконтролирует, как будут выполнять его поручение.
Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.