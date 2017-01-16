"Надо заставить людей работать". Мэр Минска приказал убрать снег за два дня

Руководитель Мингорисполкома Андрей Шорец взял на личный контроль уборку снега в белорусской столице и потребовал, чтобы за два дня весь город был расчищен. "Хаотического нагромождения снега в городе быть не должно", - заявил мэр на совещании в Мингорисполкоме в понедельник, 16 января.

За последние дни в Минске выпало более трети месячной нормы осадков, в результате чего высота снежного покрова выросла на 10 см. Андрей Шорец приказал убрать в течение двух дней последствия прошедших снегопадов. Тажке он подверг критике администрации районов столицы и соответствующие службы за то, что они не уделили должного внимания работе по расчистке снега, пишут "Минск-Новости"

По его словам, возможностей и ресурсов для расчистки города у всех заинтересованных служб хватает. "Надо просто заставить людей работать и не бояться привлекать к ответственности при необходимости", - подчеркнул он.

Снег, который не удастся вывезти из Минска, нужно аккуратно сложить. "Хаотичного нагромождения снега быть не должно", - предупредил Андрей Шорец и добавил, что лично проконтролирует, как будут выполнять его поручение.