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16. 01. 2017

Количество грузовиков, стоящих в "Каменном Логе", сократилось до 70

Источник фото: TUT.by

Очередь грузовых автомобилей в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе уменьшилась к 12:00 понедельника, 16 января. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Государственным пограничным комитетом Беларуси.

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Если в 8 часов утра в «Каменном Логе» в очереди находилось около 100 грузовиков, то к полудню их количество сократилось до 70.
 
В других пунктах пропуска на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей скоплений грузовых машин нет. Лишь в автодорожном пункте пропуска «Брест» в 12:00 стояло 110 легковых автомобилей. Сколько же было и в 8 утра.
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