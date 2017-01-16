Мошенница из Гродно обманула доверчивых мужчин на $45 тыс

31-летняя жительница Гродно Юлия Книга (Рой) подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. С 2015 по 2016 год женщина безвозвратно она одолжила у доверчивых мужчин, двух жителей Гродно и минчанина, более 45 тысяч долларов.

Как сообщили 16 января 2017 года в управлении Следственного комитета по Гродненской области, жительница Гродно одолжила у мужчин более 45 тысяч долларов, не намереваясь их отдавать. У одного гродненца она взяла в долг 35 тыс. евро, у другого – 1,5 тыс. долларов. Причем второму она сказала, что она нуждается в деньгах, чтобы отремонтировать автомобиль. Третий потерпевший, предприниматель из Минска, одолжил мошеннице более 14 тыс. рублей. Эти деньги женщине понадобились для закупки стройматериалов и мебели.

Оказалось, что ранее эта женщина была уже дважды судима за подобные преступления. Сейчас она находится под стражей. Следователи продолжают разыскивать людей, пострадавших от действий мошенницы (на фото), и просят звонить по телефонам 8 (015) 72-41-62 или 102.