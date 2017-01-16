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16. 01. 2017

Под Гродно третьеклассница попала в реанимацию после наезда Audi

Источник фото: ГАИ Гродно и Гродненской области

В деревне Озеры в Гродненской области серьезно пострадала ученица третьего класса, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода и попала под колеса автомобиля Audi. Как сообщили в ГАИ Гродненской области, ДТП произошло утром 16 января на улице Кирова, рядом с местной школой.

Девочка начала перебегать проезжую часть, не посмотрев по сторонам. По словам инспекторов, ее внимание привлекли ворота школы, которые были открыты и находились ближе, чем калитка. Водитель автомобиля Audi не успел среагировать на внезапно появившегося на дороге ребенка и сбил его.
 
Пострадавшую в тяжелом состоянии положили в реанимационное отделение больницы.
 

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