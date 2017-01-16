В Гродненской области угарным газом отравились пенсионерка и 6-летняя девочка

За минувшие выходные в Гродненской области два человека отравились угарным газом, в том числе шестилетний ребенок. Об этом сегодня сообщили в областном управлении МЧС.

Вечером 14 февраля в Ошмянскую больницу поступила 77-летняя женщина, у которой наблюдались признаки отравления угарным газом. В ходе разбирательства выяснилось, что накануне пенсионерка протопила в доме печь, но заслонку закрыла раньше, чем прогорели угли. Почувствовав сильное недомогание, она вызвала скорую помощь. Сейчас состояние пострадавшей удовлетворительное.

Утром 15 января с диагнозом «отравление угарным газом» в Гродненскую областную детскую больницу была госпитализирована 6-летняя девочка. Оказалось, что в выходные она с отцом и бабушкой отдыхала на даче в Мостовском районе. Вечером они протопили печь, а ночь почувствовали недомогание и уехали в Гродно. Мужчина позвонил в «скорую», и врач принял решение положить ребенка в больницу. Взрослым помощь медиков не потребовалась.