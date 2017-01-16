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16. 01. 2017

Выездная серия минского "Динамо" завершилась победой над "Адмиралом"

Источник фото: hcdinamo.by

В понедельник, 16 января, в рамках регулярного чемпионата КХЛ игроки минского «Динамо» обыграли на выезде владивостокский «Адмирал». Матч завершился со счетом 5:3 (3:1, 2:1, 0:1) в пользу «зубров».

В составе минского «Динамо» шайбы забили Петерсон (на 3-й минуте), Китаров (4-я), Граньяни (12-я), Степанов (21) и Стась (37-я). У «Адмирала» отличились Плотников (12-я минута матча), Саюстов (29-я, в большинстве) и Макаренко (50-я).
 
«Мы хорошо начали матч. Сделали несколько тактических шагов и за счет этого смогли вырваться вперед. Начиная с середины первого периода и до финальной сирены игра была равной.  Мы старались играть по счету, и не подпускать соперника близко. Это победа даст нам приятное ощущение на всю нашу долгую дорогу домой», - отметил на послематчевой пресс-конференции наставник минчан Крэйг Вудкрофт.
 
«Мы провалили начало игры. Пока я не знаю с чем это связано. Сейчас еще раз посмотрим запись игры и тогда уже будем обсуждать. Сегодняшнее поражение кроется именно в неудачном старте.  Мы проиграли очень много борьбы в нашей зоне, а это был ключ к сегодняшней игре», - прокомментировал неудачу своей команды Александр Андриевский.
 
Теперь хоккеистам из Минска, которые занимают в Западной конференции шестое место, предстоит сыграть 19 января с рижским «Динамо». Начало - в 19:30 на «Минск-Арене». И в этот же день «Адмирал» будет играть в гостях у хабаровского «Амура». 
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