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16. 01. 2017

Минлесхоз: в Беларуси начнут выпускать колбасу и тушенку из бобра

Министерство лесного хозяйства Беларуси планирует запустить производство колбасы и тушенки из бобра. Поначалу выпускать такие продукты будут в ограниченном количестве. Сейчас этот вопрос прорабатывается с мясокомбинатами, сообщил начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Сергей Шестаков.

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По его словам, во время визита в Литву членов белорусской делегации угостили шашлыком. «Мы думали он из баранины, оказалось, бобер. При правильном приготовлении и со специями он очень вкусный», – цитирует Сергея Шестакова TUT.by.
 
Сотрудники Института мясо-молочной промышленности выяснили, что мясо бобра очень полезное, поскольку содержит много белка, селен, фосфор, железо и витамин С. Кроме того, благодаря низкому содержанию жира оно пригодно для диетического питания и хорошо усваивается организмом.
 
Представитель Минлесхоза также сообщил, что сейчас с мясокомбинатами обсуждается вопрос запуска производства продукции из бобра. Когда именно в белорусских магазинах появится колбаса и тушенка из бобра, пока неизвестно. 
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