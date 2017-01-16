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16. 01. 2017

СК ищет возможных пострадавших от мошенницы из Гродно

Источник фото: Следственный комитет

31-летняя гродненчанка Юлия Книга (Рой) одолжила у двух жителей Гродно и предпринимателя из Минска 45 тысяч долларов, не намереваясь отдавать эти деньги обратно. Сейчас следователи расследуют уголовное дело и разыскивают других потерпевших от действий мошенницы, сообщили 16.01.2017 года в областном управлении Следственного комитета.

Крупную сумму денег безработная женщина выманила у трех мужчин в течение 2015-2016 гг. Она взяла в долг у одного жителя Гродно 35 тысяч евро, у второго – примерно полторы тысячи долларов. Также у последнего мужчины они пыталась завладеть еще 3,5 тыс. рублей. У предпринимателя из Минска женщина одолжила 14 тыс. рублей.
 
Подозреваемую задержали и обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Всех, кто владеют любой информацией по этому делу или является пострадавшим от действий мошенницы, просят звонить по телефонам 8 (015) 72-41-62 или 102.
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