В Пинске мужчина за убийство собак получил год условно и штраф в 2300 рублей

В понедельник, 16 января, в Пинске осудили 34-летнего житель села Почапово, который застрелил двух собак из пневматической винтовки. Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными и назначил ему следующее наказание: год лишения свободы условно, 120 часов общественных работ, штраф в размере 100 базовых величин (2300 рублей).

Также у мужчины конфисковали винтовку и автомобиль Nissan Navara как орудие и средство совершения преступления. На этой машине мужчина догонял одну из собак, чтобы добить ее. Сообщается, что первый случай с убийством животного произошло в октябре 2015 года, второй – спустя год. Кроме штрафа, осужденному предстоит выплатить владельцу одной из собак 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Мужчина полностью признал свою вину. На суде он мотивировал свой поступок тем, что собаки нанесли ущерб его хозяйству. Этим и было вызвано желание мужчины расправиться с животными. «Я стрелял прицельно, будучи трезвым, но злым, и не жалея животного. Я хотел прогнать собак, и не видел ошейника, думал, бездомные. И хотел проверить, как стреляет ружье», - цитирует его kp.by

Приговор суда еще может быть обжалован.