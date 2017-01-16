Лента RSS
Подписаться на ленту
16 января 2017, понедельник, 18:35
-4°C
Завтра -6°C
-4°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
16. 01. 2017

В Пинске мужчина за убийство собак получил год условно и штраф в 2300 рублей

Источник фото: "Медиа-Полесье"

В понедельник, 16 января, в Пинске осудили 34-летнего житель села Почапово, который застрелил двух собак из пневматической винтовки. Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными и назначил ему следующее наказание: год лишения свободы условно, 120 часов общественных работ, штраф в размере 100 базовых величин (2300 рублей).

Также у мужчины конфисковали винтовку и автомобиль Nissan Navara как орудие и средство совершения преступления. На этой машине мужчина догонял одну из собак, чтобы добить ее. Сообщается, что первый случай с убийством животного произошло в октябре 2015 года, второй – спустя год. Кроме штрафа, осужденному предстоит выплатить владельцу одной из собак 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда.
 
Мужчина полностью признал свою вину. На суде он мотивировал свой поступок тем, что собаки нанесли ущерб его хозяйству. Этим и было вызвано желание мужчины расправиться с животными. «Я стрелял прицельно, будучи трезвым, но злым, и не жалея животного. Я хотел прогнать собак, и не видел ошейника, думал, бездомные. И хотел проверить, как стреляет ружье», - цитирует его kp.by.
 
Приговор суда еще может быть обжалован.
Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.