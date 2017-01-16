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16. 01. 2017

"Белтелеком": сегодня ночью могут возникнуть проблемы с доступом в интернет

В ночь с 16 на 17 января 2017 года у абонентов услуг ByFly и Home Wi-Fi могут возникнуть проблемы с доступом в интернет. Об этом сегодня предупредили представители РУП «Белтелеком», опубликовав информацию на своем сайте.

В период с часу ночи до шести часов утра на сети передачи данных «Белтелекома» будут проводиться работы. Во время них у абонентов могут возникнуть кратковременные перерывы доступа в интернет.
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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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