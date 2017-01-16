В Гродно «черный» риелтор незаконно продавал чужие квартиры

Суд Ленинского района Гродно приговорил к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества «черного риелтора», который незаконно продавал чужие квартиры, в которых жили люди. Шесть лет назад этот мужчина уже был осужден за аналогичное преступление, но выйдя на свободу, вновь принялся за старое.

Сотрудник прокуратуры Гродненской области Елена Струпинская сообщила, что во второй половине 2015 года мужчина подделал договоры купли-продажи на четыре квартиры, и успел две реализовать. В них остались зарегистрированными прежние жильцы, которые даже ничего не подозревали о его махинациях. Причем гродненец обманывал не только обычных граждан, но и должностных лиц, пишет perspektiva-info.by

В каждом конкретном случае преступник действовал по-разному. К примеру, одну из квартир он нашел в списке должников по коммунальным платежам, который был вывешен в расчетно-кассовом центре. Затем он приехал по нужному адресу и убедился, что в квартире никто не проживает - собственник умер, а в наследство никто не вступил.

Однако, в квартире был зарегистрирован мужчина, что не помешало злоумышленнику выполнить задуманное. Мошенник изготовил фиктивные свидетельство о праве на наследство и согласие зарегистрированного гражданина на продажу квартиры, и продал недвижимость.