Лента RSS
Подписаться на ленту
16 января 2017, понедельник, 20:10
-4°C
Завтра -6°C
-4°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
16. 01. 2017

Белорус чудом выжил после того, как его фура рухнула с моста в Литве

Источник фото: DELFI

Утром в воскресенье, 15 января, на трассе Друскининкай – Меркине в Литве произошло ДТП с участием белорусского дальнобойщика. Водитель чудом выжил после того, как фура рухнула с моста. С места происшествия его госпитализировали в больницу.

Как сообщает Delfi.lt, за рулем фуры с полуприцепом находился гражданин Беларуси. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, и автопоезд рухнул с моста. Чтобы освободить мужчину из кабины, понадобилась помочь спасателей.
 
Фура и полуприцеп превратились в груду металла, но водитель серьезно не пострадал. По словам свидетелей аварии, мужчина  передвигался самостоятельно и ориентировался в пространстве. Однако врачи скорой помощи все равно увезли его в больницу.
 
 
Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Аварии, ДТП
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.