Сбежавших иностранных студентов вернули в Беларусь и посадили в СИЗО

Часть сбежавших иностранных студентов, которые приехали учиться в Витебский государственный технологический университет, а затем попытались незаконно сбежать в страны Евросоюза, вернули в Беларусь. Сейчас они находятся в следственном изоляторе. Им грозит депортация на родину.

Шесть иностранных студентов приехали в Беларусь за знаниями, а по сути – попыталась прорваться в Европу. Они незаконно пересекли государственную границу, за что им грозит депортация, пишет TUT.by . Тем временем сотрудники милиции продолжают икать остальных беглецов.

В 2016 году белорусские вузы впервые пригласили к себе студентов из Бангладеш. Они приехали и стали готовиться к поступлению, а в ноябре-декабре внезапно перестали приходить на занятия. В Витебском государственном технологическом университете из 19 иностранных студентов пропало 6, а в Белорусском государственном экономическом университете – 24 из 48.

В ходе разбирательство выяснилось, что молодые люди из Бангладеш приезжают в Беларусь за официальным статусом, а затем пытаются попасть в Евросоюз или Россию. Первую партию беглецов уже вернули на родину.