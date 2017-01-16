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16. 01. 2017

Сбежавших иностранных студентов вернули в Беларусь и посадили в СИЗО

Часть сбежавших иностранных студентов, которые приехали учиться в Витебский государственный технологический университет, а затем попытались незаконно сбежать в страны Евросоюза, вернули в Беларусь. Сейчас они находятся в следственном изоляторе. Им грозит депортация на родину.

Шесть иностранных студентов приехали в Беларусь за знаниями, а по сути – попыталась прорваться в Европу. Они незаконно пересекли государственную границу, за что им грозит депортация, пишет TUT.by. Тем временем сотрудники милиции продолжают икать остальных беглецов.
 
В 2016 году белорусские вузы впервые пригласили к себе студентов из Бангладеш. Они приехали и стали готовиться к поступлению, а в ноябре-декабре внезапно перестали приходить на занятия. В Витебском государственном технологическом университете из 19 иностранных студентов пропало 6, а в Белорусском государственном экономическом университете – 24 из 48.
 
В ходе разбирательство выяснилось, что молодые люди из Бангладеш приезжают в Беларусь за официальным статусом, а затем пытаются попасть в Евросоюз или Россию. Первую партию беглецов уже вернули на родину.
 
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