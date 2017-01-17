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17. 01. 2017

На форуме в Египте Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

На открытии белорусско-египетского делового форума в Каире президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о конкурентных преимуществах и успехах государства в области высоких технологий. Также он заявил, что популярный мессенджер Viber является белорусской разработкой.

Выступая на форуме, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь занимает лидирующие позиции среди европейских государств в области высоких технологий. «Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков, - продолжил он. - Такое, к примеру, как приложение Viber».
 
В ходе встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси Александр Лукашенко рассказал ему, что в Беларуси есть технологии, основанные на глубочайших научных исследованиях. «И это заинтересовало его. Он сразу же предложил, чтобы наши ученые встретились в Беларуси. Президент поставил задачу подвести под наше сотрудничество глубокую науку и технологии. И это правильно», - уверен белорусский лидер.
 
Стоит отметить, что главный офис международной компании Viber Media находится н в Люксембурге, а пункты разработки мессенджера  - в Беларуси (в Минске и Бресте) и в Израиле. Разработчиками являются израильтяне Тальмон Марко и Игорь Магазинник (он имеет также белорусское гражданство). Кроме того, компания зарегистрирована как резидент белорусского Парка высоких технологий. 
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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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