Пыталась объехать кота: в ДТП под Минском пострадали трое детей, их мать погибла

Около семи часов утра 17 января в ДТП на улице Основателей в Минске погибла 33-летняя женщина-водитель, а ее троих детей забрали в больницу. Как было предварительно установлено, что на дороге между поселком Сухорукие и кладбищем «Колодищи» водитель на Opel Meriva вылетела в кювет и врезалась в дерево.

В автомобиле находились также трое детей женщины – впереди в автокресле сидел 4-летний ребенок, сзади дети 7 и 9 лет, они были пристегнуты ремнями безопасности. Женщину и ее старшего ребенка доставали спасатели, еще двух детей вытащили из машины очевидцы, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Водитель Opel получила тяжелые травмы и скончалась в 7:53. Ее детей с различными травмами отвезли в больницу для осмотра. Представители ГАИ отметили, что женщина, скорее всего, пыталась избежать наезда на кота, который внезапно выбежал на дорогу. Автомобиль въехал на снежную кашу на обочине и его закрутило. Далее машина съехала в противоположный по ходу движения кювет и врезалась в дерево.