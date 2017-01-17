Лента RSS
Подписаться на ленту
17 января 2017, вторник, 12:49
-6°C
Завтра -7°C
-6°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
17. 01. 2017

На ЧМ по гандболу белорусы проиграли сборной Хорватии

Белорусские гандболисты потерпели второе поражение на чемпионате мира во Франции, проиграв команде Хорватии со счетом 25:31. В составе сборной Беларуси заброшенными мячами отличились: Королек - 7, Рутенко, Шилович - по 5, Юринок - 4, Кулеш, Пуховский - по 2.

смотрите также Белорусские гандболисты проиграли Чили на старте чемпионате мира
В первой половине игра была равной, но в концовке несколько поспешных атак белорусов привели дали преимущество хорватам (18:15). Во втором тайме белорусские гандболисты перестроили защиту, игра выровнялась. Однако их атаки были однообразными, и в конце матча дал о себе знать игровой опыт команды Хорватии.
 
 
Теперь в активе Хорватии шесть очков  и она продолжает возглавлять предварительную группу С. Далее расположились: Германия - 4 (2), Венгрия - 2 (3), Беларусь - 2 (3), Чили - 2 (3), Саудовская Аравия - 0 (2). Четыре лучшие команды получат право выступить в 1/8 финала. 
 
На старте чемпионата мира белорусы проиграли сборной Чили, а во втором матче реабилитировались и одолели гандболистов Саудовской Аравии. Следующий матч они проведут 18 января против немцев. Игра начнется сегодня в 19.45 по белорусскому времени (прямая трансляция на "Беларусь 5").
Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Спорт
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.