На ЧМ по гандболу белорусы проиграли сборной Хорватии

Белорусские гандболисты потерпели второе поражение на чемпионате мира во Франции, проиграв команде Хорватии со счетом 25:31. В составе сборной Беларуси заброшенными мячами отличились: Королек - 7, Рутенко, Шилович - по 5, Юринок - 4, Кулеш, Пуховский - по 2.

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В первой половине игра была равной, но в концовке несколько поспешных атак белорусов привели дали преимущество хорватам (18:15). Во втором тайме белорусские гандболисты перестроили защиту, игра выровнялась. Однако их атаки были однообразными, и в конце матча дал о себе знать игровой опыт команды Хорватии.

Теперь в активе Хорватии шесть очков и она продолжает возглавлять предварительную группу С. Далее расположились: Германия - 4 (2), Венгрия - 2 (3), Беларусь - 2 (3), Чили - 2 (3), Саудовская Аравия - 0 (2). Четыре лучшие команды получат право выступить в 1/8 финала.

На старте чемпионата мира белорусы проиграли сборной Чили, а во втором матче реабилитировались и одолели гандболистов Саудовской Аравии. Следующий матч они проведут 18 января против немцев. Игра начнется сегодня в 19.45 по белорусскому времени (прямая трансляция на "Беларусь 5").