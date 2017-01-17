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17. 01. 2017

В Беларуси пресекли ввоз 28 тыс. литров аналога иркутского «Боярышника»

В минувшую субботу, 14 января 2017 года, сотрудники Госконтроля пресекли ввоз в Беларусь большой партии аналога спиртосодержащей жидкости «Боярышник», от употребления которого в российском Иркутске скончалось более 70 человек. По итогам проведенного исследования было установлено, что содержание метанола в жидкости превышает более чем в 500 раз норму.

28 тысяч литров «Боярышника» пытались провезти через российско-белорусскую границу со стороны Полоцка. 14 января работники финмилиции вместе с сотрудниками ГАИ остановили фуру, которая ехала в сторону райцентра объездными путями. Оказалось, что машина перевозила 5600 канистр спиртосодержащей жидкости.
 
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК, задержано трое подозреваемых. Следователи полагают, что изъятую жидкость планировалось продавать по всей Беларуси.
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