Лента RSS
Подписаться на ленту
17 января 2017, вторник, 14:20
-6°C
Завтра -7°C
-6°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
17. 01. 2017

Беларусь не попала в топ-50 стран с инновационной экономикой

Аналитики агентства Bloomberg составили рейтинг 50 стран мира с инновационной экономикой. Он был опубликован сегодня, 17 января. В него вошли соседи и партнеры Беларуси, но ее самой там не оказалось.

Рейтинг стран с наиболее инновационной экономикой Bloomberg Innovation Index возглавила Южная Корея, в которой эксперты отметили наибольшую долю вложений в научные исследования и разработки, а также патентная активность. На втором месте расположилась Швеция, обошедшая Германию. Также в пятерку лидеров вошли Швейцария и Финляндия.
 
Что касается соседей Беларуси, Польша в этом рейтинге заняла 22-е место, Россия - 26-е (падение на 14 пунктов), Литва – 32-е, Латвия – 39-е, Украина – 42-е. Казахстан оказался на 48-м месте, улучшив свои позиции на два пункта. Последние две строчки в списке занимают Аргентина и Марокко.
 
Стоит отметить, что при составлении этого рейтинга специалисты Bloomberg учитывали затраты стран на проведение научных исследований и разработок, продуктивность, присутствие в экономике высокотехнологичных компаний, распространенность высшего образования, добавленная стоимость товаров, количество патентов и исследователей.
Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.