Беларусь не попала в топ-50 стран с инновационной экономикой

Аналитики агентства Bloomberg составили рейтинг 50 стран мира с инновационной экономикой. Он был опубликован сегодня, 17 января. В него вошли соседи и партнеры Беларуси, но ее самой там не оказалось.

Рейтинг стран с наиболее инновационной экономикой Bloomberg Innovation Index возглавила Южная Корея, в которой эксперты отметили наибольшую долю вложений в научные исследования и разработки, а также патентная активность. На втором месте расположилась Швеция, обошедшая Германию. Также в пятерку лидеров вошли Швейцария и Финляндия.

Что касается соседей Беларуси, Польша в этом рейтинге заняла 22-е место, Россия - 26-е (падение на 14 пунктов), Литва – 32-е, Латвия – 39-е, Украина – 42-е. Казахстан оказался на 48-м месте, улучшив свои позиции на два пункта. Последние две строчки в списке занимают Аргентина и Марокко.

Стоит отметить, что при составлении этого рейтинга специалисты Bloomberg учитывали затраты стран на проведение научных исследований и разработок, продуктивность, присутствие в экономике высокотехнологичных компаний, распространенность высшего образования, добавленная стоимость товаров, количество патентов и исследователей.