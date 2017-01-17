Под Витебском девочка на санках попала под "скорую", возбуждено уголовное дело

Вечером 14 января в агрогородке Кировский Витебского района автомобиль скорой помощи наехал на двухлетнюю девочку, выпавшую из санок на проезжую часть. По факту этого ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня в областном управлении Следственного комитета.

Витебский РОСК возбудил уголовное дело за нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Водитель машины скорой помощи находится на свободе под обязательством о явке. Назначен ряд экспертиз.

Как выяснили правоохранители, двухлетнюю девочку на надувных санках везла знакомая ее матери, 1986 года рождения. Она сообщила, что не заметила, как ребенок выпал из санок на дорогу. В этот момент мимо проезжал автомобиль скорой помощи, который совершил наезд на девочку. Сама мать находилась недалеко от места инцидента.

Также было установлено, что женщина, которая везла ребенка на санках, была нетрезвой – в ее крови обнаружили 0,8 промилле алкоголя. По словам водителя, он заметил девочку на дороге слишком поздно, поскольку она была плохо различима на снегу в светлой одежде.

Пострадавшего ребенка положили в нейрохирургическое отделение областной больницы.