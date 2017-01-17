Браконьеры застрелили беременную лосиху в Россонском районе

В Россонском районе (Витебская область) двое браконьеров застрелили беременную лосиху. Теперь мужчинам придется ответить по закону. УСК по Витебской области возбудило уголовное дело по части 4 статьи 282 (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК.

30 ноября 2016 года в лесу в районе агрогородка Клястицы егерь обнаружил тушу убитой самки лося. Недалеко лежали шапка-ушанка, тулуп, куртка, штаны и пара резиновых сапог, которые и принадлежали браконьерам. В результате были задержаны 39-летний житель городского поселка Россоны и 42-летний житель Новополоцка. Во время обыска у первого нашли и изъяли охотничье ружье ТОЗ-63, а у второго - Байкал Иж-18Е и нарезной карабин модели MP-18МН.

Поначалу мужчины отказывались давать показания по делу, но под тяжестью предъявленных улик сознались в незаконной охоте на лосиху. Сообщается, что они причинили ущерб природе на сумму 12600 рублей. С целью возмещения ущерба на имущество мужчин, в том числе три автомобиля, наложен арест.