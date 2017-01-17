Лента RSS
Подписаться на ленту
17 января 2017, вторник, 15:53
-6°C
Завтра -7°C
-6°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
17. 01. 2017

СК: в Беларусь пытались ввезти не иркутский «Боярышник», а стеклоомыватель

Источник фото: Следственный комитет

17.01.2017 года Следственный комитет уточнил информацию, что в Беларусь пытались ввезти не российский «Боярышник», а стеклоомывающую жадность с превышенным содержанием метанола. Именно это вещество содержалось в «Боярышнике», от употребления которого в Иркутске погибло более 70 человек.

смотрите также В Беларуси пресекли ввоз 28 тыс. литров аналога иркутского «Боярышника»
Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова сообщила, в данном случае речь не идет об аналоге иркутского «Боярышника». Сотрудники финмилиции и ГАИ задержали на днях фуру, которая везла из России в Полоцк 5600 канистр спиртосодержащей жидкости общим объемом 28 тысяч литров. Об этом сообщили в Департаменте финансовых расследовании КГК Беларуси. 
 
«Этот низкозамерзающий стеклоомыватель не соответствует требованиям законодательства Беларуси в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - цитирует Светлану Сахарову «Еврорадио». Также выяснилось, что в этой жидкости содержится такой же метанол, как и в иркутском «Боярышнике».
 
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержано трое жителей Витебской области, которые планировали заниматься незаконной продажей изъятого стеклоомывателя.
Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.