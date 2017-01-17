В Петрикове из-за ошибки газовиков загорелся дом: виновных осудили

В Петрикове к уголовной ответственности привлекли должностных лиц Петриковского РГС ПУ «Житковичигаз», которые были признаны виновным в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к пожару в частном доме. Об этом сегодня, 17 января, сообщили в управлении Следственного комитета по Гомельской области.

На основании материалов расследования и заключений пожарно-технических экспертиз Петриковским РОСК было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц. Суд приговорил обвиняемых к году лишения свободы условно, 120 часов общественных работ, а также лишению права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей (бывшему главному инженеру - на 3 года, мастеру участка - на 2 года).

Как сообщила представитель регионального УСК Мария Кривоногова, 22 октября 2016 года в Петриковский РГС поступило сообщение от местного жителя, который почувствовал запах газа возле своего дома. Работники газовой службы, прибывшие на вызов, обнаружили утечку природного газа на газопроводе, который примыкал к дому. Они пообещали хозяину дома осуществить ремонт и заменить запорную арматуру на вводе газопровода.

Главный инженер предприятия и мастер участка эксплуатации газораспределительных систем решили заменить шаровый кран, не отключая участок газопровода. Таким образом, они нарушили требования нормативных актов. «28 октября во время проведения произошло разрушение установленного на газопроводе самодельного герметизирующего приспособления, что привело к неконтролируемому выбросу в атмосферу природного газа», - отметили в СК. Далее газ воспламенился, и огонь перебросился на крышу дома. Строение и имущество оказалось повреждено. Размер ущерба составил более 32500 рублей.