Беларусь хочет искать и добывать нефть и газ в Судане

Беларусь ведет переговоры о возможности участия отечественных предприятий в разведке и добыче нефти и газа на территории Судана. Об этом во вторник, 17 января, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

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По его словам, сейчас обсуждается возможность поставки в Судан белорусского оборудования для этих целей. «У нас есть оборудование и для нефтегазовой разведки, и для нефтегазодобычи - то есть в самом разном плане мы можем сотрудничать», - отметил вице-премьер.

Кроме сотрудничества в топливно-энергетической сфере, Беларусь и Судан рассматривают перспективы взаимодействия и в других отраслях, которые будут обозначены в дорожной карте сотрудничества. Сегодняшние переговоры Александра Лукашенко с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом завершились подписанием соглашений.

Беларусь готова стать стратегическим партнером по продвижению интересов производителей из Судана в страны Европы и Азии, а также принять участие в проектах развития промышленности и инфраструктуры этой страны. Есть возможность поставлять белорусские самосвалы, дорожно-строительную технику, трактора, грузовики и автобусы, промышленное оборудование и др.

Также Александр Лукашенко считает перспективным взаимодействие в сферах геологоразведки и эффективного использования природных ресурсов.

«Здесь речь идет не только о добыче нефти и газа, но и о достаточно новых и актуальных для Африки направлениях. Таких как бурение артезианских скважин и использование новейших технологий очистки воды», - отметил белорусский лидер.