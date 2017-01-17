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17. 01. 2017

Беларусь хочет искать и добывать нефть и газ в Судане

Беларусь ведет переговоры о возможности участия отечественных предприятий в разведке и добыче нефти и газа на территории Судана. Об этом во вторник, 17 января, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

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По его словам, сейчас обсуждается возможность поставки в Судан белорусского оборудования для этих целей. «У нас есть оборудование и для нефтегазовой разведки, и для нефтегазодобычи - то есть в самом разном плане мы можем сотрудничать», - отметил вице-премьер.
 
Кроме сотрудничества в топливно-энергетической сфере, Беларусь и Судан рассматривают перспективы взаимодействия и в других отраслях, которые будут обозначены в дорожной карте сотрудничества. Сегодняшние переговоры Александра Лукашенко с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом завершились подписанием соглашений. 
 
 
Беларусь готова стать стратегическим партнером по продвижению интересов производителей из Судана в страны Европы и Азии, а также принять участие в проектах развития промышленности и инфраструктуры этой страны. Есть возможность поставлять белорусские самосвалы, дорожно-строительную технику, трактора, грузовики и автобусы, промышленное оборудование и др.
 
Также Александр Лукашенко считает перспективным взаимодействие в сферах геологоразведки и эффективного использования природных ресурсов.  
 
«Здесь речь идет не только о добыче нефти и газа, но и о достаточно новых и актуальных для Африки направлениях. Таких как бурение артезианских скважин и использование новейших технологий очистки воды», - отметил белорусский лидер.
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