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17. 01. 2017

Белорусская пенсионерка пыталась вывезти в Польшу 5 старинных топоров

62-летняя жительница Беларуси на автомобиле Volkswagen Golf пыталась вывезти в Польшу пять старинных боевых топоров. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в Таможенной службе Польши.

Пенсионерку задержали в пункте пропуска «Бобровники» («Берестовица»). В ходе досмотра сотрудники таможни нашли в багажнике ее автомобиля Volkswagen военное снаряжение и ледорубы (топоры), датированные примерно XI-XII веками. Это предположение высказали эксперты по археологии Национального института Наследия в Варшаве и Подляшского музея в Белостоке. Также они считают, что эти топоры были извлечены из могил средневековых воинов, пишет Izba Celna w Białymstoku.
 
Пожилая женщина заявила, что старинное оружие нашел ее родственник, а она везет их в Польшу, чтобы сделать из них кухонные ножи. По данному факту Польская таможенная служба возбудила уголовное дело. Белоруске грозит наказание в виде штрафа.
 
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