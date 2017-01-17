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17. 01. 2017

В Минске супруги организовали порностудию со Skype-моделями

В Минске 27-летняя россиянка с супругом организовали на съемной квартире порностудию, где работали минимум 14 девушек в качестве Skype-моделей. УСК по Минской области уже завершило расследование уголовного дела в отношении организаторов порно-бизнеса.

Официальный представитель СК Юлия Гончарова рассказала в эфире «Альфа-Радио», что супруги занимались распространением и рекламой порноматериалов в интернете с 2014 года. Они арендовали квартиру и устроили там порностудию. 
 
Россиянка, имеющая вид на жительство в Беларуси, нанимала девушек, которые за денежное вознаграждение исполняли любые просьбы по удовлетворению сексуальных потребностей пользователей по Skype. Ее супруг занимался техническим обслуживанием виртуального общения между клиентами и девушками. Полученные деньги перечислялись на карточки иностранных банков, оформленных на подставных лиц.
 
Также Юлия Гончарова отметила, что суд уже вынес в отношении супругов обвинительный приговор в виде лишения свободы.
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