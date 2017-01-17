Лента RSS
Подписаться на ленту
17 января 2017, вторник, 18:54
-4°C
Завтра -7°C
-4°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
17. 01. 2017

СК ищет свидетелей наезда на третьеклассницу в Гродненском районе

Источник фото: ГАИ Гродно и Гродненской области

Сотрудники Следственного комитета разыскивают свидетелей наезда на школьницу в агрогородке Озеры в Гродненском районе. ДТП произошло утром в понедельник, 16 января, сообщил представитель областного УСК Сергей Шершеневич.

смотрите также В Гродненском районе третьеклассница спешила в школу и попала под авто
9-летняя школьница выбежала на дорогу прямо перед движущимся автомобилем «Ауди», и 52-летний водитель не успел среагировать и вовремя остановиться. Ранее сотрудники ГАИ сообщили, что ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшую в тяжелом состоянии отвезли в больницу.
 
По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело. Водитель автомобиля проходит в качестве подозреваемого. Девочка продолжает находиться в больнице. Врачи оказывают ей необходимую помощь.
 
Следственный комитет просит граждан, обладающих важной информацией по этому делу, позвонить по телефонам 8 (0152) 72-41-05 или 102.
Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Аварии, ДТП
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.