СК ищет свидетелей наезда на третьеклассницу в Гродненском районе

Сотрудники Следственного комитета разыскивают свидетелей наезда на школьницу в агрогородке Озеры в Гродненском районе. ДТП произошло утром в понедельник, 16 января, сообщил представитель областного УСК Сергей Шершеневич.

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9-летняя школьница выбежала на дорогу прямо перед движущимся автомобилем «Ауди», и 52-летний водитель не успел среагировать и вовремя остановиться. Ранее сотрудники ГАИ сообщили, что ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшую в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело. Водитель автомобиля проходит в качестве подозреваемого. Девочка продолжает находиться в больнице. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

Следственный комитет просит граждан, обладающих важной информацией по этому делу, позвонить по телефонам 8 (0152) 72-41-05 или 102.