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17. 01. 2017

Госконтроль: в Беларусь везли 28 тыс. литров стеклоомывателя с метанолом‍

Четырнадцатого января 2017 года сотрудники финансовой милиции и ГАИ Беларуси задержали фуру, которая пересекла российско-белорусскую границу и направлялась объездными путями в Полоцк. Оказалось, что грузовик перевозил 5600 канистр с 28 тыс. литров стеклоомывателя, в котором содержание метанола превышало норму в 500 раз.

В Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля сообщили, что на территории Витебской области правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая и занималась реализацией подобных жидкостей. В изъятом стеклоомывателе эксперты установили, что уровень содержания опасного для жизни метанола выше предельно допустимой нормы более чем в 500 раз.
 
Управление Следственного комитета по Витебской области возбудило уголовное дело. Задержаны три человека. Расследование продолжается.
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