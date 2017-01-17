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17. 01. 2017

За январь-ноябрь 2016 года реальные доходы белорусов упали на 7,5%

Источник фото: Telegraf.by

В январе-ноябре 2016 года реальные располагаемые денежные доходы белорусов снизились на 7,5% по сравнению с таким же периодом 2015 года. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в Национальном статистическом комитете.

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Реальные располагаемые денежные доходы населения - это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. В январе-ноябре в общем объеме денежных доходов оплата труда заняла 61,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и пр.) – 24%, еще 8,3% пришлось на доходы от предпринимательской и иной деятельности, которая приносит доход, и 5,9% составили доходы от собственности и иные доходы.
 
Таким образом, реальные доходы населения Беларуси обновили антирекорд. В январе-сентябре они снизились на 7,2%, в январе-октябре – на 7,3%. По планам правительства на прошлый год, реальные доходы должны были вырасти на 0,5%. 
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