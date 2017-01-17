Лента RSS
Подписаться на ленту
17 января 2017, вторник, 20:21
-4°C
Завтра -7°C
-4°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
17. 01. 2017

Минск ответил Лаврову о «лагерях для мигрантов»: у РФ нет повода для беспокойства

Дмитрий Мирончик Источник фото: Sputnik

У России нет ни малейшего повода для озабоченности в связи с тем, что при поддержке Евросоюза в Беларуси создадут центры временного содержания иностранных граждан. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик, комментируя высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова, что открытие таких центров «создает вопросы и возможности для злоупотреблений».

смотрите также В Москве возник вопрос из-за лагерей для мигрантов в Беларуси
По словам Дмитрия Мирончика, сегодня Беларусь является одной из немногих стран континента, которая эффективно и цивилизованно занимается проблемой миграции, что отмечено профильными международными структурами. «Даже в ситуации, когда в течение короткого времени в нашу страну приехали 160 тысяч украинских беженцев, мы обошлись без «лагерей», проблем с расселением и тому подобного», - отметил он.
 
Представитель МИД выразил уверенность, что у российских коллег нет повода для озабоченности по поводу договоренности Беларуси и Международной организации по миграции создать у нас центры временного содержания иностранных граждан. «Ведь мы делаем то же самое, что и наши российские партнеры еще десять лет назад», - сказал он. 
 
Дмитрий Мирончик напомнил, что тогда МОМ и Евросоюз реализовывали аналогичный проект в России, в рамках которого со стороны ЕС оказывалась финансовая помощь в «создании системы центров по размещению граждан третьих стран, которые будут возвращаться на территорию и с территории РФ в рамках реадмиссионных соглашений со странами Европы и третьими странами». По этому поводу белорусская сторона не ставила никаких вопросов и не высказывала озабоченности.
 
«Мы понимали и учитывали, что эта работа направлена на стабилизацию и улучшение миграционной ситуации на пространстве стран - участниц Договора о создании Союзного государства Беларуси и России и приветствовали соответствующие усилия наших российских партнеров», - заявил пресс-секретарь МИД.
Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.