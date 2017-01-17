ГКИ предлагает провести «народную приватизацию» ОАО с госдолей до 25%

Государственный комитет по имуществу Беларуси предлагает провести «народную приватизацию» (размещение IPO на бирже) ОАО с госдолей менее 25%. На пресс-конференции во вторник, 17 января, замначальника главного управления имущественных отношений - начальник управления учета и распоряжения акциями ГКИ Анна Корниевич сообщила, что проект указа президента по этому вопросу уже готов.

По словам специалиста, на рынке ценных бумаг большей популярностью пользуются акции с малой долей государства или полностью частных. И сейчас стоит большая задача по привлечению средств граждан в акции предприятий, передает БелаПАН

Анна Корниевич напомнила по удачный опыт проведения народного IPO предприятия «Минский завод игристых вин» в 2013 году. После него владельцами почти 25% акций завода стали юридические и физические лица. При этом на второй этапе инвесторам было реализовано более 75 тысяч акций по балансовой стоимости 285,65 тыс. рублей (неденоминированных) за акцию. В итоге предприятие получило более 21,5 млрд рублей для дальнейшего развития.

«Мы этот процесс будем продолжать. Он будет касаться не только акций, выпущенных самими обществами, но и акций, принадлежащих государству», - отметила Корниевич.