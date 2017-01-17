Троим россиянам грозит до 15 лет за рассылку штрафов от имени МВД Беларуси

Троим безработным гражданам России, которые штрафовали за «просмотр порно» белорусских интернет-пользователей от имени МВД Беларуси, грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы. Об этом 17 января сообщила замначальника отдела прокуратуры Минской области Татьяна Находко.

В ходе расследования уголовного дела потерпевшими были признаны 887 человек. В общей сложности они перечислили злоумышленникам более 151 000 рублей. Прокурор уже ознакомился с материалами дела, и они переданы в суд Минского района.

Трое обвиняемых продолжают содержаться под стражей. Им грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с конфискацией имущества по предъявленному обвинению - по ч.4 ст.212, ч.1 ст.354, ч.2 ст.351 УК РБ.