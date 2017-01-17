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17. 01. 2017

Троим россиянам грозит до 15 лет за рассылку штрафов от имени МВД Беларуси

Троим безработным гражданам России, которые штрафовали за «просмотр порно» белорусских интернет-пользователей от имени МВД Беларуси, грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы. Об этом 17 января сообщила замначальника отдела прокуратуры Минской области Татьяна Находко.

В ходе расследования уголовного дела потерпевшими были признаны 887 человек. В общей сложности они перечислили злоумышленникам более 151 000 рублей. Прокурор уже ознакомился с материалами дела, и они переданы в суд Минского района.
 
Трое обвиняемых продолжают содержаться под стражей. Им грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с конфискацией имущества по предъявленному обвинению - по ч.4 ст.212, ч.1 ст.354, ч.2 ст.351 УК РБ.
 
Как ранее сообщал Телеграф, с ноября 2015 года по февраль 2016 года обвиняемые, используя вредоносное программное обеспечение в арендованном доме в Минском районе, от имени МВД Беларуси рассылали уведомления о наложении штрафов за якобы имевший место просмотр порнографических видеоматериалов. Деньги за штрафы предлагалось перевести на счета абонентских номеров одного из белорусских операторов сотовой связи.
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