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18. 01. 2017

В Минске рассылают фальшивые извещения о налоге на тунеядство

В конце прошлой неделе в Минске стали рассылать поддельные извещения об уплате сбора на финансирование государственных расходов, или налога на тунеядство. Так, 13 января жители домов в районе улиц Ангарской и Нестерова нашли в своих почтовых ящиках странные почтовые сообщения. В том числе пенсионеры, которые освобождены от этого налога.

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78-летняя минчанка Нина Курлович рассказала sb.by, что на бланке были указаны ее фамилия с инициалами, адрес и сообщение «На ваше имя поступило заказное отправление письменной корреспонденции». В графе «от кого» было написано: «налоги». Женщина говорит, что это извещение сильно ее удивило.
 
«Подумала - это, наверное, налог на тунеядство, о котором говорили вчера в новостях и сообщали о каких-то изменениях. Наверное, предположила, решили и с пенсионеров брать», - отметила она.
 
Возмущенная пенсионерка позвонила в налоговую инспекцию Заводского района. Настал черед удивляться инспектору, который ей сообщил, что никаких извещенийй на ее адрес они не отправляли. После этого минчанка позвонила на почту и попросила, чтобы ей принесли присланную корреспонденцию домой. Однако работники почтового отделения проверили по базе и заявили, что ей ничего не приходило.
 
Оказалось, что с прошлой пятницы в почтовое отделение № 47 поступают многочисленные обращения граждан, получивших аналогичные сообщения. Некоторые экземпляры изъяли и отослали в центральный аппарат «Белпочты» для проведения служебного расследования.
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