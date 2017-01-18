Лента RSS
Подписаться на ленту
18 января 2017, среда, 13:09
-7°C
Завтра -4°C
-7°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
18. 01. 2017

В Пинске лесовоз зацепил бревнами и повредил пассажирский автобус

Фото: сообщество "Pinsk is love" Источник фото: "ВКонтакте"

В Пинске на перекрестке улиц Брестской и Полесской лесовоз зацепил автобус МАЗ маршрута №14, в котором ехали пассажиры. В результате столкновения в автобусе были разбиты стекла и повреждена «гармошка».

По словам очевидцев, авария произошла около 17:20 во вторник, 17 января. Пи повороте на улицу Полесскую водитель груженого лесовоза не рассчитал занос прицепа, и выступающие за борт бревна зацепили центральную часть автобуса. Водитель и пассажиры общественного транспорта не пострадали.
 
«Оба двигались равномерно, пострадавших нет, водитель лесовоза не рассчитал габариты и резко заходил в поворот», - написал один из пользователей сообщества «Pinsk is love».
 

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Аварии, ДТП
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.