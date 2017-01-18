В Пинске лесовоз зацепил бревнами и повредил пассажирский автобус

В Пинске на перекрестке улиц Брестской и Полесской лесовоз зацепил автобус МАЗ маршрута №14, в котором ехали пассажиры. В результате столкновения в автобусе были разбиты стекла и повреждена «гармошка».

По словам очевидцев, авария произошла около 17:20 во вторник, 17 января. Пи повороте на улицу Полесскую водитель груженого лесовоза не рассчитал занос прицепа, и выступающие за борт бревна зацепили центральную часть автобуса. Водитель и пассажиры общественного транспорта не пострадали.

«Оба двигались равномерно, пострадавших нет, водитель лесовоза не рассчитал габариты и резко заходил в поворот», - написал один из пользователей сообщества «Pinsk is love».