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18. 01. 2017

СК: размер хищений в могилевском клубе «Спартак» составил 100 тыс. рублей

Следственный комитет Беларуси Источник фото: Telegraf.by

18 января 2017 года стало известно, что следователи завершили расследование уголовного дела о хищениях в Могилевском областном спортивном клубе «Спартак». Размер ущерба, который был нанесен учреждению тремя сотрудницами, составил 100 тысяч рублей.

В качестве обвиняемых по делу проходят главный бухгалтер, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии и ведущий специалист. Они уступили в преступный сговор и с 2012 по 2015 год вносили ложную информацию о выполнении клубом и подведомственными ему спортивными школами планов. 
 
На этом основании они незаконно получили премии на 16,3 тысячи рублей. Кроме того, незаконные премиальные выплаты получили еще семь сотрудников учреждения. При этом были сделаны обязательные выплаты в ФСЗН и страховую организацию. В результате ущерб составил больше 70 тысяч рублей.
 
Также обвиняемые заключали фиктивные договоры подряда со своими родственниками на выполнение работ по обслуживанию зданий. Работа не выполнялась, а деньги выплачивались – всего более 16 тысяч рублей. Таким образом, общий размер ущерба, нанесенного учреждению из-за противоправных действий сотрудниц, составил более 100 тысяч рублей.
 
Сейчас женщины находятся под стражей. Им предъявлено окончательное обвинение по ч. 3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере), ч. 3 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК.
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