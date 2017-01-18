В Беларуси изобрели мобильный комплекс для предотвращения терактов

Сотрудники Университета гражданской защиты МЧС Беларуси разработали уникальный технический комплекс, минимизирующий последствия взрыва при теракте в местах массового скопления людей. Устройство не имеет аналогов в мире и удобно в применении.

Доцент кафедры организации службы, надзора и правового обеспечения Елена Пасовец рассказала, что комплекс выглядит как усеченный конус с нижним диаметром около 1 метра. Конструкцией можно легко накрыть опасный предмет, в результате чего радиосигнал будет блокироваться, а если взрыв произойдет – устройство не даст осколкам развернуться во всю свою поражающую силу.

«У него двойные стенки, между ними полость. Есть входной клапан, к которому присоединяется пожарный рукав, … и пространство между стенками заполняется водой. От этого конус, который планируется делать из очень легкого и прочного материала - кевлара, приобретает вес», - цитирует ее газета «СБ. Беларусь сегодня»

За счет рассеивания энергии взрыва в жидкости и происходит гашение взрывной волны. При этом если мощность взрыва будет настолько сильной, что приподнимет защитный колпак, у устройства предусмотрена специальная «юбка», которая автоматически опустится и направит осколки вниз.

По словам Елены Пасовец, аналогов этой разработке нет ни в Беларуси, ни за рубежом, а используемые сейчас устройства очень тяжелые, что создает неудобство в использовании. Разработка уже запатентована. Сейчас авторы проекта разрабатывают техническую документацию и ищут инвестора.