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18. 01. 2017

В Беларуси изобрели мобильный комплекс для предотвращения терактов

Сотрудники Университета гражданской защиты МЧС Беларуси разработали уникальный технический комплекс, минимизирующий последствия взрыва при теракте в местах массового скопления людей. Устройство не имеет аналогов в мире и удобно в применении.

Доцент кафедры организации службы, надзора и правового обеспечения Елена Пасовец рассказала, что комплекс выглядит как усеченный конус с нижним диаметром около 1 метра. Конструкцией можно легко накрыть опасный предмет, в результате чего радиосигнал будет блокироваться, а если взрыв произойдет – устройство не даст осколкам развернуться во всю свою поражающую силу.
 
«У него двойные стенки, между ними полость. Есть входной клапан, к которому присоединяется пожарный рукав, … и пространство между стенками заполняется водой. От этого конус, который планируется делать из очень легкого и прочного материала - кевлара, приобретает вес», - цитирует ее газета «СБ. Беларусь сегодня».
 
За счет рассеивания энергии взрыва в жидкости и происходит гашение взрывной волны. При этом если мощность взрыва будет настолько сильной, что приподнимет защитный колпак, у устройства предусмотрена специальная «юбка», которая автоматически опустится и направит осколки вниз.
 
По словам Елены Пасовец, аналогов этой разработке нет ни в Беларуси, ни за рубежом, а используемые сейчас устройства очень тяжелые, что создает неудобство в использовании. Разработка уже запатентована. Сейчас авторы проекта разрабатывают техническую документацию и ищут инвестора.
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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

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