Под Новогрудком 19-летний парень с ножом требовал у пенсионерки деньги‍

На минувшей неделе в Новогрудском районе 19-летний парень напал с ножом на 84-летнюю пенсионерку, которой несколько лет помогал по хозяйству. Юноша ворвался в дом к старушке и, приставив нож к горлу, стал требовать отдать ему 300 рублей.

Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, инцидент произошел в минувшую субботу, 14 января, в деревне Волковичи Новогрудского района. 19-летний парень-сирота с ножом ворвался в дом к пенсионерке и попытался ее ограбить. Примечательно, что в течение нескольких лет молодой человек помогал женщине по хозяйству, за что получал от нее определенную сумму денег. При этом он нигде не учился и не работал.

Пожилая сельчанка платила своему помощнику, но у него постоянно росли денежные запросы, совершенно не сопоставимые с выполненной работой. В тот злополучный день он пришел к ней за очередной порцией денег и стал требовать 300 рублей. Это происходило на глазах у соседей. Когда парню сказали, что такие деньги платить не за то, он приставил нож к шее пенсионерки.

Соседям удалось прогнать парня, после чего они позвонили в милицию. Задержанному грозит уголовная ответственность по статье «Разбой».