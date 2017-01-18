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18. 01. 2017

В Жабинке осудят мужчину, вколовшего смертельную дозу наркотика другу

Источник фото: Следственный комитет

В Жабинке будут судить 38-летнего местного жителя, который вколол своему другу смертельную дозу наркотика. УСК по Брестской области расследовало уголовное дело о сбыте наркотического средства, повлекшего смерть мужчины. Материалы дела направлены в суд Жабинковского района.

Как установили следователи, первого мая 2016 года трое жителей Жабинки, 38-летний обвиняемый, его друг и 48-летний потерпевший, на такси поехали в Брест. Во время поездки они выпивали. Когда компания приехала в областной центр, к ней присоединился еще один мужчина.
 
В одном из дворов обвиняемый купил не меньше четырех шприцев с наркотиками.  В одном из подъездов он вколол себе дозу, а затем вернулся к машине, где его ждали знакомые. Они поехали на пустыре за гаражами ГСК «Муховецкий», где мужчина сбыл товарищам по 1 шприцу. Также он сделал инъекцию потерпевшему, который оставался в машине и не смог сделать себе самостоятельно, поскольку у него была нарушена координация движений.
 
Водителя в этот момент в автомобиле не было. Когда он вернулся, то увидел, что пассажиру стало плохо, о чем предупредил его друзей. Мужчины перенесли знакомого из салона на землю, после чего таксист уехал, а клиенты скрылись.
 
Потерпевшего мужчину нашли случайные прохожие. Они позвонили в милицию и скорую помощь. Прибывшие на место медработники констатировали его смерть. Судмедэкспертов пришли к заключению, что мужчина скончался в результате острого комбинированного отравления морфином, кодеином, клозапином и этиловым спиртом.
 
Следователи предъявили 38-летнему жителю Жабинки обвинение в незаконном обороте наркотиков, повлекшем по неосторожности смерть человека.
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